L’inferno di Gaza oltre 50 morti nei raid israeliani

L'ultimo attacco israeliano su Gaza ha causato la morte di oltre 50 persone, intensificando la già grave crisi umanitaria nella regione. Mentre gli aiuti iniziano a giungere, le minacce di Hamas complicano la situazione. Il reportage di Antonio Soviero offre uno sguardo inedito su una realtà drammatica, segnata da violenza e sofferenza.

A Gaza, un nuovo attacco israeliano ha provocato almeno 50 morti. Al via gli aiuti umanitari nonostante le minacce di Hamas. Servizio di Antonio Soviero. L’inferno di Gaza, oltre 50 morti nei raid israeliani TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’inferno di Gaza, oltre 50 morti nei raid israeliani

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio. 🔗continua a leggere

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali. 🔗continua a leggere

Vero: a Gaza i morti sono più di 50 mila - In Israele, invece, sono stati contati oltre 1.200 morti negli attacchi di Hamas, e circa 5 mila feriti. Durante le operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, sono morti oltre 400 ... 🔗Si legge su pagellapolitica.it

Gaza, raid israeliano su una scuola: oltre 30 morti. Idf: puntiamo a prendere il 75% della Striscia in due mesi - Ancora raid israeliani e vittime civili a Gaza dove sono entrati i primi 9 dei 15 camion finanziati dal Governo italiano attraverso il progetto Food for Gaza. La Croce Rossa: uccisi a Gaza due membri. 🔗Lo riporta leggo.it

L'inferno in terra a Gaza, il silenzio insopportabile delle nazioni - È tempo di smascherare l’autoassoluzione di Israele, belva nei panni di vittima | In In Primo piano | Di Di Nadia Cavalera Condividi Facebook Twitter WhatsApp Email C’è modo e modo di camminare in cas ... 🔗Scrive informazione.it