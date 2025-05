L'infermiera che curò Sinisa, i miei ricordi per Viktorija, raccontano un viaggio che affonda le radici nella storia del Bologna. La conquista della qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia non sono solo traguardi, ma il frutto di un percorso di crescita collettiva. Una storia intrisa di passione, impegno e dedizione di tutti coloro che hanno contribuito a scrivere il capitolo dei rossoblù nel calcio italiano.

La conquista della qualificazione in Champions League e soprattutto la vittoria della Coppa Italia affondano le radici lontano. Sono risultati figli di un percorso di crescita di squadra e società che è passato anche per gli uomini che hanno giocato e lavorato con i rossoblù. Inevitabile dunque non pensare a Sinisa Mihajlovic, non solo per il rapporto con la città e il modo in cui il tecnico serbo è venuto a mancare dopo la battaglia con la malattia, combattuta fino all'ultimo, ma soprattutto per come l'allenatore aveva dato una prima impronta alla squadra, arrivata poi ai successi e ai record che stiamo vivendo oggi...