linea verde spinge sul pronto e guarda al mercato usa

L'IDEA ERA BUONA: aggiungere tempo libero alla busta di insalata. Eravamo nel 1991 e la quarta gamma era ai primi vagiti. Nel frattempo l'idea è diventata, insieme ad altro, come vedremo, un business che sfiora i 400 milioni e che si è sviluppato passo dopo passo seguendo ad un passo di distanza le abitudini in cucina prima degli italiani, poi degli europei e ora di quote di popolazione mondiale sempre più vaste visto che ogni giorno 2 milioni di persone nel mondo mangiano i loro prodotti. La famiglia Battagliola aveva le idee chiare ed era partita dai pochi ettari dei terreni di famiglia nella bassa bresciana...