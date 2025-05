L’indagine svela come vivono bambini anziani e giovani | il Salento arranca

Un'indagine del Sole 24 Ore, presentata al festival dell’Economia di Trento, esplora la qualità della vita di bambini, anziani e giovani nel Salento. Questa quinta edizione rivela le sfide e le opportunità che caratterizzano il benessere dei diversi gruppi di età nel territorio, evidenziando come la provincia di Lecce stia affrontando un periodo di difficoltà.

LECCE - Quanto vivono bene bambini, anziani e giovani nel territorio salentino? Alla domanda prova a rispondere l’ormai tradizionale indagine del Sole 24 Ore, giunta alla quinta edizione e presentata al festival dell’Economia di Trento, misurando la qualità e il benessere su scala provinciale di... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’indagine svela come vivono bambini, anziani e giovani: il Salento arranca

Bambini in guerra: sono 449 milioni quelli che vivono in zone di conflitto, in un anno più di 8mila sono morti o sono stati mutilati - Save the Children ha diffuso il video “Save the Survivors", basato su storie vere che mostrano l’impatto sulla vita quotidiana dei bambini che vivono in zone di guerra e le conseguenze degli ... Scrive repubblica.it

Bangladesh: Unicef, nuova indagine su 7.200 bambini di strada. Quasi uno su tre vive e dorme in spazi pubblici o aperti - sia perché ci vivono, sia per il loro sostentamento, con o senza famiglia. Secondo l’indagine, la maggior parte di questi bambini è maschio (82%) e la maggior parte finisce per strada a causa ... Segnala agensir.it

Così vivono i bambini in Siria - 9,8 milioni di persone vivono in povertà assoluta e sono malnutriti. SOS Villaggi dei Bambini in Siria ha iniziato il suo Programma di emergenza nel 2013, per proteggere 26.000 bambini a Damasco ... Lo riporta vita.it