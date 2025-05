L’incredulità di Silvia Salis ai primi exit poll in tv | la reazione della neo sindaca di Genova

In un momento di storica vittoria per il centrosinistra, Silvia Salis, neo sindaca di Genova, rivela la sua incredulità di fronte ai primi exit poll in diretta TV. La sua reazione, tra sorpresa e gioia, cattura l’emozione di un traguardo raggiunto al primo turno, mentre il video mostra il suo istintivo gesto di stupore e l'esplosione di felicità. Scopriamo i dettagli di quel sorprendente istante.

Silvia Salis, la candidata sindaca del centrosinistra a Genova, ha vinto le elezioni al primo turno. Nel video, la sua reazione in diretta ai primi exit poll annunciati in televisione: prima l’incredulità, con le mani al volto, poi il “tuffo” sul divano. L'articolo L’incredulità di Silvia Salis ai primi exit poll in tv: la reazione della neo sindaca di Genova proviene da Il Fatto Quotidiano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’incredulità di Silvia Salis ai primi exit poll in tv: la reazione della neo sindaca di Genova

"Il sottosopra dell'amore", Silvia Tizzoni presenta il suo libro alla Passerini Landi - Mercoledì 14 maggio, alle ore 17:30, la biblioteca Passerini Landi accoglierà Silvia Tizzoni per la presentazione del suo libro "Il sottosopra dell’amore". 🔗continua a leggere