L' impronta di Sempio? È una mano insanguinata

L'avvocato di Stasi Giada Bocellari aspetta le analisi disposte dal pm: "Andrea ci dovrà dire cosa andava a fare in cantina"...

"L'impronta di Sempio? È una mano insanguinata" - «È un'impronta molto densa, molto carica di materiale biologico. Non è il segno di una mano che tocca appena il muro, scendendo le scale di corsa. È una mano che pressa molto e per alcuni secondi. Come scrive ilgiornale.it

