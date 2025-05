L’imperativo è fermare la strage

L'imperativo è chiaro: fermare la strage. Edith Bruck, testimone della Shoah e sopravvissuta ad Auschwitz, lancia un appello urgente ai soldati israeliani: "Disobbedite a ordini disumani". Queste parole profondamente sentite risuonano come un monito, invitando a riflettere sulla brutalità dei massacri in corso e sull'importanza di opporsi all'ingiustizia, qualunque sia il contesto.

"Disobbedite a ordini disumani". È più di un urlo l'appello che Edith Bruck, una delle più autorevoli testimoni della Shoah e dell'orrore vissuto da bambina ad Auschwitz, rivolge dal nostro giornale ai soldati israeliani che, agli ordini di Netanyahu, da mesi compiono quotidianamente massacri di palestinesi a Gaza. È come se dicesse loro: potete ancora tornare indietro dall'abisso di morte nel quale un capo senza speranza e senza vergogna vi ha spinto, potete ancora salvarvi e salvare Israele da questo abisso di morte che non risparmia neanche i bambini. Come Bruck, anche la senatrice Liliana Segre e l'intellettuale David Grossman non hanno esitato ad accusare Netanyahu ("un primo ministro guidato ancora dalla sete di vendetta") e il suo governo di tradire i valori di umanità e dignità del popolo israeliano e degli ebrei del mondo: "Cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Ancora odio"...

