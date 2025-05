Lilo & Stitch è il live action che rilancia Disney dopo il flop di Biancaneve

Dopo il deludente flop di "Biancaneve", Disney punta sul live action di "Lilo & Stitch" per rilanciare il proprio fascino. Questo remake rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell'azienda di sfruttare la nostalgia, scegliendo personaggi e storie già amati dal pubblico. Scopriamo come questa operazione possa segnare un nuovo inizio per la Disney nell'era dei remake.

La Disney sta vivendo un periodo di remake-mania senza freni. Un live action dopo l’altro, in una catena di montaggio che sembra alimentata più dalla nostalgia che dall’originalità. Perché rischiare con storie nuove quando si può cavalcare l’onda dell’effetto amarcord? I personaggi ci sono già, li conosciamo a memoria, ci abbiamo fatto merenda davanti. È tutto lì, pronto. Ma la formula negli ultimi anni ha cominciato a scricchiolare. Da Mulan, che ha provato a vestirsi da film epico e ha perso per strada l’anima, fino a Biancaneve, che sembra più una dichiarazione d’intenti che un film. E La Sirenetta? Il film è passato alla storia più per le polemiche sulla scelta dell’attrice protagonista che per la trama... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lilo & Stitch è il live action che rilancia Disney dopo il flop di Biancaneve

