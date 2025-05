Lilo & Stitch batte Mission | Impossible - The Final Reckoning in un weekend record al box office USA

Nel weekend del Memorial Day, il reboot Disney di Lilo & Stitch ha sorpreso tutti, battendo Mission: Impossible - The Final Reckoning e raggiungendo numeri record al botteghino USA. Famiglie americane si sono affollate nei cinema, regalando al film un successo straordinario e consacrando Lilo e Stitch come il grande vincitore di questo atteso weekend di cinema. Un'emozionante sfida tra blockbuster che ha entusiasmato il pubblico.

