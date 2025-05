liliana resinovich sequestrati altri coltelli del marito sebastiano visintin li aveva regalati a un conoscente

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita a Trieste. È emerso che Sebastiano Visintin, suo marito e attualmente indagato, aveva regalato altri coltelli a un conoscente. La procura ha sequestrato ulteriori tre coltelli, aggiungendo ulteriore peso al caso che continua a destare attenzione e preoccupazione nella comunità .

Ancora guai per Sebastiano Visintin, il marito ( indagato ) di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Nel corso della seconda fase delle indagini, altri tre coltelli sono finiti nel mirino della procura, oltre a quelli sequestrati di recente. I coltelli attenzionati dalla procura. Si tratterebbe di tre lame, secondo quanto riporta il quotidiano Il Piccolo, che Visintin, oltre due anni fa, aveva regalato a un conoscente, in Toscana. Quest'ultimo, sempre secondo quanto ricostruito dal quotidiano di Trieste, sarebbe un professionista che, appresa la notizia del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici in casa di Visintin nel corso della perquisizione dello scorso 8 aprile, avrebbe scritto alla pm titolare dell'inchiesta, Ilaria Iozzi, della Procura di Trieste, per rendere noto di aver ricevuto in regalo due anni fa i tre coltelli...