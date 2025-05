Liliana Resinovich il marito Visintin torna e rompe il silenzio con una frase shock

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, rompe il silenzio dopo le accuse di omicidio a suo carico, rientrando a Trieste. In una dichiarazione shock, afferma di non avere alcun legame con la scomparsa e la morte della moglie, avvenuta nel dicembre 2021. Le sue parole riaccendono l'attenzione su un caso che ha scosso l'opinione pubblica e suscitato interrogativi irrisolti.

Sebastiano Visintin è tornato a casa sua a Trieste e ha parlato pubblicamente per la prima volta da quando la Procura lo ha formalmente accusato dell’omicidio della moglie, Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta alcune settimane dopo. «Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente», ha dichiarato ai microfoni di Tele4, durante un’intervista realizzata mentre era alla guida della sua auto. Visintin ha anche ricordato il suo legame con la città : «Sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 1995». « Vivo alla giornata, non penso a ieri e non penso a domani», ha aggiunto Visintin, ribadendo di non sentirsi affatto già condannato dall’opinione pubblica... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, il marito Visintin torna e rompe il silenzio con una frase shock

