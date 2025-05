Liliana Fiorelli porta in scena a teatro l’antitalk ‘Backstage’

Giovedì 29 maggio, il Feeda Mood di Roma ospiterà "Backstage", un antitalk condotto dall'attrice Liliana Fiorelli. Dedicato al dietro le quinte della creatività nel cinema e nella cultura, l'evento vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Giulia Blasi, Gabriella Giacinto e Anna Piscopo. Un'occasione imperdibile per esplorare il mondo affascinante della creatività artistica.

Giovedì 29 maggio presso il a Mood di Roma dalle 20 va in scena 'Backstage', il talk dedicato al dietro le quinte del mondo della creatività nel cinema e nella cultura. Conduce l'attrice Liliana Fiorelli che avrà come ospiti Giulia Blasi, Gabriella Giacinto, Anna Piscopo, Aurin Proietti, Ilaria Storti. Cinque donne che lavorano nel cinema, registe, sceneggiatrici, attrici, sindacalisti che affronteranno il tema scelto per questa puntata: il mondo audiovisivo dal punto di vista Lgbtq+, visto che siamo nel periodo del Pride. "La cosa interessante è che noi siamo anche interessate a spiegare che cosa significhi fare questi tipi di lavori", spiega Liliana Fiorelli che sottolinea come "Il tono del live è anche irriverente...

