L' Ikigai è il segreto giapponese per sentire la missione della nostra vita

Scopri il potere dell'Ikigai, il segreto giapponese per trovare uno scopo nella vita. Questa filosofia, che unisce la passione, la missione, la professione e la vocazione, offre un approccio unico per vivere con entusiasmo e significato. Scopri come alcuni riescono a svegliarsi ogni mattina col sorriso, mentre altri lottano per affrontare la giornata. L'Ikigai potrebbe essere la chiave per trasformare la tua vita.

C ’è un motivo per cui alcune persone si svegliano all’alba col sorriso, pronte ad abbracciare il giorno, mentre altre faticano anche solo ad alzare le tapparelle. La differenza? Si chiama Ikigai. Parola giapponese che unisce “iki” (vita) e “gai” (ciò che vale la pena), l’Ikigai è la scintilla che dà senso alle nostre giornate. È ciò che ci accende l’anima, la missione profonda che ci rende autenticamente felici. Selene Calloni Williams spiega la sua rubrica Agorà: «Ogni parola è un’operazione sciamanica» X Selene Calloni Williams: «Si tratta di uno stato di pienezza». In Occidente potremmo accostarlo all’“eudaimonia” degli antichi greci: uno stato di pienezza in cui l’anima danza col suo “buon demone” – un daimon interiore che ci guida da sempre, silenziosamente... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'Ikigai è il segreto giapponese per sentire la missione della nostra vita

