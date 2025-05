‘Like A Title’ – Pep Guardiola gioca la qualifica in Champions League per il Manchester City

In un clima rovente di attesa, Pep Guardiola commenta con entusiasmo la qualificazione del Manchester City per la Champions League della prossima stagione, descrivendola come “un titolo”. La squadra, reduce da una convincente vittoria per 2-0 contro il Fulham, si prepara a affrontare nuove sfide nel palcoscenico europeo, puntualizzando l'importanza di questo traguardo per il club.

2025-05-26 15:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Pep Guardiola afferma che il Manchester City si qualifica per la Champions League la prossima stagione sembra “come un titolo”. Gli ex vincitori della Premier League hanno completato la loro campagna con una vittoria per 2-0 al Fulham nell’ultimo giorno, assicurando un terzo posto nel processo. E mentre non vi era argenteria per il club, Guardiola era ancora felice della resilienza della sua squadra in una campagna difficile. Parlando dopo la partita, ha detto: “È come un titolo, because of Gli ostacoli. Quando continui a run of poor form Finite 10 °, 11 °, 12 ° o 13 °... 🔗 Leggi su Justcalcio.com