Licheri Sinistra italiana | Il Sole24Ore boccia le province abruzzesi Il welfare non funziona per nessuno

Il segretario regionale Daniele Licheri della sinistra italiana commenta un'indagine de Il Sole 24 Ore che evidenzia le gravi lacune del welfare abruzzese. Con carenze significative nei posti letto per le Rsa, una bassa spesa sociale per l'infanzia e un tasso di disoccupazione giovanile preoccupante, Licheri sottolinea come il sistema non risponda adeguatamente ai bisogni di bambini, giovani e anziani nella regione.

"Carenza di posti letto nelle Rsa, bassa spesa sociale per l'infanzia, disoccupazione giovanile in zona rossa: è la fotografia di un welfare che non funziona, in Abruzzo, per i bambini, i giovani e gli anziani". Questo il commento del segretario regionale Daniele Licheri all'indagine del...

