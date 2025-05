Libia il notabile di Misurata Karwad Prosegue la protesta anti-Dabaiba

Salem Karwad, notabile di Misurata, ha annunciato che le manifestazioni pacifiche nell'ovest della Libia proseguiranno per far sentire le richieste della popolazione e cercare soluzioni alla crisi. In un'intervista con Italpress, Karwad sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide che affliggono il paese e garantire ascolto alle istanze della comunità.

ROMA (ITALPRESS) – Continueranno le manifestazioni popolari pacifiche nell’ovest della Libia “per soddisfare le richieste della gente e trovare una soluzione pacifica alla crisi”. A dirlo é Salem Karwad, una figura di spicco dei notabili di Misurata, che in un colloquio con Italpress ha descritto l’incontro, a cui hanno partecipato rappresentanti di Souq al-Juma, Misurata e della regione occidentale, avvenuto la scorsa settimana propedeutico ad una serie di manifestazioni di protesta svoltesi a Tripoli e in altre città della Tripolitania, come un “incontro di successo”, sottolineando la necessità di mantenere il cessate il fuoco e di proteggere i civili nel contesto delle circostanze eccezionali che il Paese sta attraversando... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Libia, il notabile di Misurata Karwad “Prosegue la protesta anti-Dabaiba”

