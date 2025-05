Libertà di parola ma per tutti

La libertà di parola è un diritto fondamentale, ma la sua applicazione deve essere universale e imparziale. Recenti accuse da parte del vicepresidente americano sull’Europa, accusata di non tutelare tale libertà, sollevano interrogativi sull’ipocrisia di un governo che, con figure come J. D. Vance, mostra segnali di oppressione. L’Economist esplora questa contraddizione, evidenziando la necessità di garantire la libertà di espressione per tutti, senza eccezioni.

Quando il vicepresidente americano accusa l'Europa di non proteggere la libertà di parola, la risposta ovvia è che è un ipocrita", scrive l'Economist, che al tema dedica la copertina. "La Casa Bianca, in cui presta servizio J. D. Vance, è un'accanita nemica della libertà di parola. Ma solo perché è un ipocrita non significa che abbia torto. L'Europa ha davvero un problema con la libertà di parola. Il mese scorso, il direttore di un quotidiano di destra in Germania ha ricevuto una multa salata, oltre a sette mesi di carcere con pena sospesa, per aver condiviso un meme di una foto ritoccata che mostrava il ministro degli Interni con un cartello con la scritta 'Odio la libertà di opinione'...

Libertà è una parola che non significa niente, ma che accontenta tutti....