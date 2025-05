L’ex cancelliere austriaco Kurz assolto in appello dall’accusa di falsa testimonianza

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato assolto in appello dall'accusa di falsa testimonianza, dopo una condanna a otto mesi di prigione con la condizionale in primo grado. La sentenza è stata emessa il 26 maggio dalla corte d'appello di Vienna, segnando una svolta significativa nella sua situazione legale e politica. Scopri i dettagli di questo importante caso che ha scosso la scena politica austriaca.

Il 26 maggio l'ex cancelliere conservatore Sebastian Kurz è stato assolto dalla corte d'appello di Vienna dopo che in primo grado era stato condannato a otto mesi di prigione con la condizionale per falsa testimonianza.

