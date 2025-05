L' ex campionessa olimpica caruccia ma inesperta ha convinto gli elettori molto più del previsto

Silvia Salis, ex campionessa olimpica, ha sorpreso gli avversari e gli analisti politici con una candidatura che sfida le aspettative. Nonostante la mancanza di esperienza amministrativa, la sua determinazione e carisma hanno attratto un ampio consenso tra gli elettori. La definizione di "caruccia ma inesperta" lanciata da Maurizio Gasparri riassume le critiche ricevute, ma la competizione elettorale si è rivelata ben diversa da un semplice contest di bellezza.

S i è candidata senza una vera esperienza amministrativa, la accusavano gli avversari. "Caruccia ma inesperta" è arrivato a definirla il capogruppo forzista in Senato Maurizio Gasparri (e.. «le elezioni non sono un concorso di bellezza»). In tre mesi di campagna elettorale Silvia Salis ha scompaginato le carte e oggi è la nuova sindaca di Genova, eletta al primo turno. L'ex campionessa olimpica nel lancio del martello nonché prima donna ad essere nominata vice Presidente Vicario del CONI ha vinto alla guida di una coalizione XXL che ora, ha sempre detto lei stessa, «può diventare un esempio anche per la politica nazionale»...