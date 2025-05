L'ex Arsenal Rosicky ricoverato per problemi cardiaci | sospende l'attività da ds dello Sparta Praga

Tomáš Rosický, ex centrocampista dell'Arsenal e attuale direttore sportivo dello Sparta Praga, è stato ricoverato a causa di problemi cardiaci. Questa situazione ha costretto Rosický a sospendere temporaneamente le sue attività nel club ceco, sollevando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La salute dell'ex calciatore rimane la priorità, mentre il club si prepara a gestire l'impatto della sua assenza.

