L’Europa è l’unica alternativa al fascismo trumputiniano

In un'epoca in cui le minacce autoritarie si fanno sempre più tangibili, l'Europa rappresenta l'unica alternativa credibile al fascismo trumputiniano. Dopo anni di avvertimenti spesso sminuiti, il ritorno del fascismo è ora palese, manifestandosi con l'avanzata dei carri armati di Putin e le politiche aggressive di Donald Trump. È tempo di unire le forze per difendere i valori democratici e contrastare questa deriva pericolosa.

Per molti anni la sinistra ha gridato con troppa facilità al ritorno del fascismo. E adesso che ce l’abbiamo davanti, ora che ci sta venendo addosso, con i carri armati di Vladimir Putin che avanzano a Est o con la guerra commerciale e politico-ideologica del suo emulo, ammiratore e alleato Donald Trump a Ovest, siamo rimasti senza parole. Ma è l’intera Unione europea a essere imbambolata, come il cervo davanti ai fari dell’automobile. All’indomani della dichiarazione di guerra lanciata da Trump con la sua assurda sfilza di dazi sparati a casaccio contro il resto del mondo, la Cina ha risposto subito con parole dure e contromisure proporzionate, e ha ottenuto in breve tempo la marcia indietro della Casa Bianca... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Europa è l’unica alternativa al fascismo trumputiniano

