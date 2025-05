Lettere d’amore dal carcere a Lanciano la premiazione della dodicesima edizione del concorso nazionale

Il 30 maggio alle 9.30, il “Piccolo teatro Fenaroli” della casa circondariale di Lanciano ospiterà la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del concorso nazionale "Lettere d’Amore dal carcere". Questo evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Nuova Gutemberg” e patrocinato dal Comune, celebra il potere delle parole e l'umanità di chi vive una realtà difficile.

Il 30 maggio, alle ore 9.30, presso il “Piccolo teatro Fenaroli” della casa circondariale di Lanciano, si terrà la premiazione della dodicesima edizione del concorso nazionale Lettere d’Amore dal carcere, organizzato con l’associazione culturale “Nuova Gutemberg” e il patrocinio del Comune di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lettere d’amore dal carcere, a Lanciano la premiazione della dodicesima edizione del concorso nazionale

"Lettere di una sconosciuta". Storia di un amore furioso - In "Lettere di una sconosciuta", una voce fantasma narra un amore intenso e inafferrabile. Il frammento provocatorio rivelato invita a esplorare il confine tra passione e oblio, mentre il linguaggio poetico crea un’atmosfera immersiva. 🔗continua a leggere

Lettere minatorie, auto danneggiata e cellulare scritto nel bagno dell'autogrill: donna perseguitata da un "fantasma" - Lettere minatorie, auto danneggiata e messaggi anonimi nel bagno di un autogrill: una donna perseguitata da un fantasma del passato. 🔗continua a leggere

A Montecitorio la mostra di Lorenzo Marini “Lettere alla Camera. Le parole non siano pietre”: dal 13 al 23 maggio - Dal 13 al 23 maggio, il Corridoio dei Busti di Montecitorio accoglie la mostra "Lettere alla Camera: le parole non siano pietre" di Lorenzo Marini. 🔗continua a leggere

LETTERE D’AMORE DAL CARCERE: IL 30 MAGGIO A LANCIANO LA PREMIAZIONE - LANCIANO – “Un’iniziativa che tende a valorizzare gli aspetti emotivi, affettivi e sentimentali dei detenuti, espressi tramite le lettere cartacee – ormai residuale strumento di espressione e comunica ... 🔗Come scrive abruzzoweb.it

In carcere per l'omicidio della moglie, killer riceve lettere d'amore da 9 donne diverse. «Tutte credono sia innocente» - L'assassino Joe O'Reilly riceve lettere d'amore in carcere da nove donne diverse. L'uomo è nella prigione di Wheatfield (Dublino) da 14 anni dopo esser stato condannato all'ergastolo per l ... 🔗Riporta ilmattino.it

Lettere dal carcere, scambi tra studenti e detenuti del penitenziario minorile di Acireale - Per garantire che la privacy dei minori venga rispettata, le lettere degli studenti vengono vigilate: non possono contenere informazioni con indirizzi e numeri civici, non ci possono essere nomi di ba ... 🔗Lo riporta cataniatoday.it