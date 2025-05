Lettera aperta a Piantedosi contro la nomina di Ferri questore di Monza per precedenti giudiziari

Una lettera aperta indirizzata al ministro Matteo Piantedosi ha suscitato polemiche attorno alla nomina di Filippo Ferri a questore di Monza. Sottoscritta da quasi un centinaio di esponenti della società civile brianzola, la missiva esprime forti preoccupazioni riguardo ai precedenti giudiziari del nuovo questore, avviando un dibattito cruciale sulla trasparenza e l'integrità degli incarichi pubblici.

Una lettera aperta indirizzata a Matteo Piantedosi ha acceso i riflettori sulla nomina di Filippo Ferri a questore di Monza. In questo documento, sottoscritto da quasi un centinaio di esponenti della società civile brianzola, si sollevano preoccupazioni riguardo alla scelta dell'incarico, facendo riferimento a episodi giudiziari di cui era responsabile il candidato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

