Lettera a TPI | votare è democrazia partecipare è Repubblica

In una società attiva e consapevole, il voto non rappresenta solo un diritto, ma un dovere civico fondamentale. Condividiamo una lettera di Francesco Miragliuolo, vicesegretario del circolo Pd di Fuorigrotta, che invita a riflettere sul significato profondo della partecipazione democratica, sottolineando come ogni voto contribuisca a dare voce alla Repubblica e a promuovere un futuro condiviso. Leggiamo attentamente le sue considerazioni.

Riceviamo a pubblichiamo di seguito una lettera inviata alla nostra redazione da Francesco Miragliuolo, vicesegretario del circolo Pd di Fuorigrotta. Spesso ricordiamo il primo articolo della Costituzione italiana, in particolare il primo comma, in cui si afferma che «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Tuttavia, raramente ci soffermiamo sul motivo per cui furono scelte proprio queste parole, frutto di una lunga mediazione che vide protagonisti figure come Togliatti, Aldo Moro, Tosato e Lelio Basso. Il richiamo alla forma di Stato e alla democrazia rappresenta un esplicito riferimento al primo referendum istituzionale del 1946, nel quale tutti i cittadini italiani furono chiamati a scegliere la forma di Stato da adottare... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lettera a TPI: votare è democrazia, partecipare è Repubblica

