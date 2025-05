L' estate di Snodo si accende alle OGR | musica sapori e vibrazioni open air fino a settembre

L'estate di Snodo alle OGR Torino prende vita con musica, sapori e vibrazioni open air fino a settembre. Ogni weekend, dal giovedì alla domenica, il dehors si trasformerà in un palcoscenico vibrante, arricchito da DJ set e altre esperienze coinvolgenti. Preparatevi a vivere serate indimenticabili all'insegna della buona musica e della convivialità !

