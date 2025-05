L’essere è non una sua immagine | performance allo Spazio Matta

Martedì 27 maggio, alle 21, lo Spazio Matta di Pescara ospiterà la performance “L’essere è non una sua immagine”, frutto del laboratorio di pedagogia teatrale “L’Arte della Performance” condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert. Un’esperienza artistica che esplora l’essenza dell’essere attraverso la creatività e l’interpretazione, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra identità e rappresentazione.

Martedì 27 maggio, a partire dalle 21, nello Spazio Matta in via Gran Sasso 57 a Pescara, sarà presentata la performance “L’essere è non una sua immagine”, ideata durante illaboratorio di pedagogia teatrale e artistica “L’Arte della Performance”, condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert, un’attività... 🔗 Leggi su Ilpescara.it