L' esposizione Delle piccole e grandi cose di Mirna Manni omaggia la poetica di Giovanni Pascoli

In occasione del 170° anniversario della nascita di Giovanni Pascoli, Villa Torlonia ospita la mostra "Delle piccole e grandi cose" di Mirna Manni. L’esposizione, situata nella suggestiva Sala delle Tinaie nel Parco Poesia, celebra la poetica pascoliana attraverso l'arte contemporanea, creando un interessante dialogo tra presenti e passati, tra parole e immagini.

Sono passati 170 anni dalla nascita del poeta Giovanni Pascoli. Oggi Villa Torlonia apre le porte della Sala delle Tinaie, nel Parco Poesia, all'artista Mirna Manni e alla sua mostra "Delle piccole e grandi cose". Un omaggio speciale fatto da un'artista contemporanea ad un grande poeta, in una...

