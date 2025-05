L' esperto di intelligenza artificiale | Attenzione ai data center sono assetati di energia

I data center, cuore pulsante dell'intelligenza artificiale, sono sempre più assetati di energia. Con una complessa architettura che coinvolge GPU e motori elettronici, questi centri richiedono un'alimentazione costante, sistemi di raffreddamento efficienti e una comunicazione continua tra i componenti. Esploriamo come questa crescente domanda energetica impatti non solo l'industria tecnologica, ma anche l'ambiente e le strategie di sostenibilità.

L'intelligenza artificiale? "Ha una sua architettura, a livello più basso ci sono le Gpu, i motori elettronici. Questi motori hanno bisogno di essere alimentati, raffreddati e di comunicare tra loro. Il che significa che i data center, i luoghi dove accade quello che ci consente di avere...

