Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, l'esercito russo ha lanciato un attacco in Ucraina utilizzando un numero record di 355 droni. Questo episodio solleva preoccupazioni internazionali, mentre le tensioni si intensificano e il presidente statunitense Trump definisce il suo omologo russo, Putin, "completamente pazzo". Scopri di più su questa escalation e le sue implicazioni geopolitiche.

Cina: ‘Pronti ad ampliare la collaborazione con l’esercito russo’ - La Cina ha espresso la sua disponibilità a intensificare la collaborazione con l'esercito russo. Il portavoce del ministero della Difesa ha dichiarato che le forze armate cinesi intendono approfondire la fiducia strategica e ampliare la cooperazione pratica, mirando a consolidare le relazioni militari tra i due paesi in un contesto internazionale sempre più complesso. 🔗continua a leggere

L'esercito russo e cinese diventano ancora più forti - L'esercito russo e cinese si rafforzano ulteriormente, consolidando la loro intesa militare. In vista della visita di Xi Jinping a Mosca, per commemorare la vittoria sovietica sulla Germania nazista, il ministero della Difesa cinese ha annunciato la disponibilità ad ampliare la cooperazione strategica, evidenziando un crescente legame tra le due potenze. 🔗continua a leggere

“L'esercito russo uccide i soldati ucraini che si arrendono”: ecco le prove degli 007 ucraini - Stando a un'informativa dell'intelligence ucraina, le truppe russe in Ucraina ucciderebbero i soldati che si arrendono, violando il diritto internazionale. 🔗continua a leggere

Russia: "Elicottero di Putin attaccato da droni mentre era nel Kursk" - Durante la sua visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del presidente russo Vladimir Putin si sarebbe ritrovato al centro di un massiccio attacco di droni ucraini. A rivelarlo ... 🔗Segnala msn.com

La Russia non aveva ancora fatto un attacco aereo così vasto sull’Ucraina - Nella notte tra sabato 24 maggio e domenica 25 la Russia ha compiuto il più grande attacco aereo sull’Ucraina per numero di armi utilizzate ( altri attacchi erano stati più gravi in termini di persone ... 🔗Come scrive ilpost.it