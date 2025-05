Lerry Gnoli l’autista del trattore che ha investito una donna in spiaggia | Potevo guidarlo non serve la patente

Lerry Gnoli, 54 anni, titolare di una ditta di macchinari per la movimentazione del terreno, è attualmente indagato per omicidio colposo dopo aver investito e ucciso la turista Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. In un'intervista, Gnoli sostiene che non fosse necessaria la patente per guidare il trattore, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la regolamentazione riguardante mezzi di questo tipo in aree balneari.

Lerry Gnoli, 54 anni, è il titolare di una ditta di macchinari per la movimentazione del terreno. È indagato per omicidio colposo per la morte della turista Elisa Spadavecchia nella spiaggia di Pinarella di Cervia, in Emilia-Romagna. L’ha investita con il suo trattore. Ma contesta oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale le accuse sul lavoro abusivo: «Io potevo lavorare. Sono pieno di carte che lo dicono». Dell’incidente dice che farà le condoglianze alla famiglia e che vuole scusarsi. L’incidente. Poi ricostruisce l’accaduto di quel sabato: «Prima avevo usato il trattore, poi ho preso la ruspa perché dovevo rincalzare la torretta... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Lerry Gnoli, l’autista del trattore che ha investito una donna in spiaggia: «Potevo guidarlo, non serve la patente»

