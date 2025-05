L' Eredità inimmaginabili | bufera sui titoli di coda

Nella puntata di stasera de "L'Eredità", il celebre game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, si è svolto un emozionante Triello tra i concorrenti Linda, Andrea e Margherita. Dopo intense sfide, Linda e Margherita si sono distinte, guadagnandosi l'accesso alla manche finale dei Cento Secondi. Scopriamo chi ha trionfato tra le due contendenti e quale sarà l'eredità inimmaginabile che attende il vincitore!

Linda, Andrea e Margherita i tre concorrenti arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 26 maggio. A spuntarla, aggiudicandosi così la manche dei Cento Secondi, sono state Linda e Margherita. E infine, tra le due, ha avuto la meglio Linda, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con un montepremi iniziale di ben 200mila euro. "Tempo", "Naturale", "Restare", "Invitati" e "Pagamento" le cinque parole da collegare questa sera. Mentre dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 50mila euro. La concorrente ha ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, prima di dare la sua soluzione...