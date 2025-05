Leone XIV dona cinquemila croissant ai senzatetto

Leone XIV ha deciso di fare la sua parte nel sostenere i senzatetto, donando cinquemila croissant a coloro che vivono ai margini della società. Spesso etichettati con termini come clochard o barboni, questi individui, invisibili agli occhi della maggior parte, sono il risultato di vicende tragiche o di scelte di vita. Tuttavia, il gesto del Papa vuole riportare l’attenzione su di loro e sul bisogno di umanità e solidarietà.

I Francesi li chiamano clochard. La tradizione italiana li ha da sempre bollati come barboni. Spesso con più eleganza, ma uguale cinismo, vengono definiti invisibili. Sono i senzatetto. Persone che per tristi vicende personali o per scelta si trovano a vivere senza altri sussidi che l’elemosina, e senza altra sistemazione che qualche coperta e un cartone steso su un marciapiedi. Sono in tutte le città e, ovviamente anche a Roma, dove molti trovano un posto dove dormire nelle vicinanze del colonnato di San Pietro. Anche perché lì papa Francesco aveva deciso di aiutarli con semplici strutture di assistenza e offerte di alimenti, oltre che con fraterne parole di consolazione e affetto... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Leone XIV dona cinquemila croissant ai senzatetto

Se ne parla anche su altri siti

Leone XIV: dona cinquemila croissant ai clochard di Roma - Cinquemila croissant sono stati donati da Papa Leone XIV ai clochard di Roma come un segno di attenzione e di amicizia del loro vescovo in occasione dell'inizio ufficiale del Pontificato. Un gesto res ... Si legge su agensir.it

Papa Leone dona 5mila croissant ai clochard di Roma - Cinquemila croissant distribuiti ai clochard di Roma come segno di amicizia e vicinanza anche del nuovo Papa, Leone XIV, ai poveri. Può sembrare una banalità, ma per chi vive in strada e non ha nulla ... Segnala msn.com

Papa Leone XIV dona 5mila croissant ai senza fissa dimora di Roma - L'iniziativa coincide con l'inizio ufficiale del Pontificato e ha coinvolto anche l'Associazione di Paolo Celi che da tempo porta cibo ai senza fissa dimora di Roma Papa Leone XIV ha donato ai senza f ... Come scrive informazione.it

Currency of Italy.PRE-EURO. Italian lira. Italian currency