Lenzuoli bianchi al Bufalini e Bonci | Istigano alla violenza antisemita

Le recenti manifestazioni con lenzuoli bianchi al Bufalini e Bonci sollevano preoccupazioni per la loro connotazione antisemita. Questi eventi, che si mascherano da espressione di antisionismo, rispecchiano un ideologico riemergere dell’antisemitismo, erodendo i principi delle democrazie liberali. È inquietante considerare come tali atti possano compromettere il dialogo e alimentare l'intolleranza nel nostro contesto sociale.

Manifestazioni ideologiche che istigano alla violenza antisemita, perché l’ antisemitismo si fa schermo dell’antisionismo, un virus che da tempo ammorba la ragione delle sinistre, strumento di lotta contro le democrazie liberali e contro l’Occidente. Si trasecola di fronte al fatto che la manifestazione organizzata sabato a Cesena da varie sigle dell’area sinistra, addirittura con ‘il supporto delle istituzioni locali’, si sia allargata con esposizione di ‘lenzuola bianche’ al Palazzo comunale (ormai nei fatti proprietà di Pd e alleati), al teatro Bonci e addirittura all’Ospedale Bufalini. Esempio di un’occupazione ideologica di luoghi pubblici della cultura e sanitari, utilizzati in modo improprio e discriminatorio per veicolare una visione di parte e non realistica di una situazione internazionale di grande delicatezza"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lenzuoli bianchi al Bufalini e Bonci: "Istigano alla violenza antisemita"

