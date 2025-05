Leni Klum al Gp di Monaco con papà Flavio Briatore e il fratello Nathan

Leni Klum, insieme a papà Flavio Briatore e al fratello Nathan Falco, ha vissuto un emozionante weekend al Gran Premio di Monaco. L’imprenditore ha colto l’occasione per trascorrere del tempo con i suoi figli, creando momenti indimenticabili. La foto che ritrae il terzetto è stata condivisa, catturando l’attenzione dei fan e celebrando il legame familiare in un contesto così glamour.

Fine settimana da papà per Flavio Briatore: l'imprenditore, in occasione del Gran Premio di Monaco, ha voluto accanto a sé i figli Nathan Falco e Leni Klum, la figlia nata dalla relazione con la top model Heidi Klum. La foto con Leni Klum e Nathan Falco. La foto del terzetto è stata condivisa proprio da Briatore su Instagram: « Leni e Falco al GP di Monaco », ha scritto l'imprenditore a corredo di una foto in cui posa con i due figli davanti al porto. Il quindicenne Nathan Falco, nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, lo abbraccia da dietro, mentre Leni, 21 anni, oggi modella di successo, si appoggia al padre sorridendo all'obiettivo vestita con un mini abito nero...

