Lenergy Pisa bs Tommaso Fazzini alla finale nazionale Dcps

Sabato 24 maggio, Tommaso Fazzini, neoacquisto del Lenergy Pisa BS, ha partecipato alla Finale Nazionale della DCPS presso il CPO di Tirrenia. Questo evento, che si svolge nella suggestiva beach arena del litorale pisano, celebra il calcio paralimpico e rappresenta un'importante opportunità per promuovere il talento e l'inclusione nello sport. In attesa dell'inizio della Serie A, Fazzini ha dimostrato il suo impegno nel sostenere questa causa.

