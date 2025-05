L' emigrazione emiliana e piacentina nel Regno Unito un incontro per la terza età

Il 26 maggio si aprono le iscrizioni per un'importante conferenza dedicata all'emigrazione emiliana e piacentina nel Regno Unito, rivolta agli over 65 di Piacenza. L'incontro sarà guidato dal professor Diego Zancani, esperto in lingue medievali e moderne e docente emerito all'Università di Oxford, e si terrà presso la Biblioteca comunale. Un'opportunità unica per approfondire un tema storico con un professionista di rilevanza internazionale.

