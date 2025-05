L’elicottero porta via 100 sacchi di rifiuti dal torrente Rovigo

Firenze, 26 maggio 2025 – Un'operazione straordinaria ha visto decollare un elicottero per rimuovere 100 sacchi di rifiuti dal torrente Rovigo, dopo i danni causati dal maltempo del 14 e 15 marzo. Le operazioni di pulizia, avviate nella mattinata odierna, mirano a ripristinare la salubrità del corso d'acqua e a prevenire ulteriori danni ambientali.

Firenze, 26 maggio 2025 – Sono partiti con l’elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente, dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi. Le operazioni di rimozione si sono svolte nella mattinata del 26 maggio quando sono cominciati i voli con i primi sacchi di rifiuti, circa 100, raccolti con speciali mezzi operativi “a ragno". Ma lo spostamento proseguirà anche nei prossimi giorni. Sul cantiere di somma urgenza messo in campo dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno stamani erano presenti l’assessora all’ambiente Monia Monni il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’elicottero porta via 100 sacchi di rifiuti dal torrente Rovigo

Elicottero forestali avvista deposito illecito di rifiuti: sequestro e sanzione - Un elicottero forestale ha individuato un vasto deposito illecito di rifiuti in contrada Chiobbica, nell'agro di Cisternino. 🔗continua a leggere

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti» - Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica. 🔗continua a leggere

L'altra faccia della città turistica: rifiuti separati male, Ztl sotto assedio e occupazione abusiva del suolo pubblico - Nel secondo bimestre del 2025, Como si è trovata ad affrontare sfide significative legate al turismo: rifiuti separati male, ZTL sotto assedio e occupazioni abusive del suolo pubblico. 🔗continua a leggere

Torrente Rovigo, portati via in elicottero i primi 100 sacchi di rifiuti - Via in elicottero i primi sacchi di rifiuti tolti dal torrente Rovigo. 🔗Lo riporta 055firenze.it

Rifiuti nel torrente Rovigo, via con l’elicottero primi 100 sacchi - Sono partiti con l’elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente, dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi. Le ... 🔗Riporta gonews.it