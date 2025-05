Legnano l’ex marito di Vasilica Potincu si costituisce | Ma non c’entro nulla con il suo omicidio

L'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena rinvenuta morta a Legnano, si è costituito ai carabinieri di Brescia, ma ha negato ogni coinvolgimento nel suo omicidio. Ricercato per reati precedenti in Romania, ha dichiarato di non avere nulla a che fare con la tragica morte della donna, trovata con un coltello nella schiena nella sua abitazione.

Si è costituito ai carabinieri di Brescia perché ricercato per altri reati commessi in passato in Romania. L’ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata morta domenica in un appartamento a Legnano con un coltello nella schiena, avrebbe però detto ai militari di non avere niente a che fare con il delitto. Sull’uomo – autotrasportatore 38enne romeno – pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania lo scorso 15 maggio per reati predatori. Aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione. Vasilica Potincu, escort di professione, è stata trovata morta in un’abitazione in via Stelvio con un coltello conficcato nella schiena... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Legnano, l’ex marito di Vasilica Potincu si costituisce: “Ma non c’entro nulla con il suo omicidio”

