Legge sulla modifica del numero dei consiglieri regionali | parere non favorevole in Commissione

La VII Commissione consiliare della Regione Puglia ha manifestato un parere non favorevole riguardo al disegno di legge che propone modifiche al numero dei consiglieri regionali, specificamente all’articolo 24 dello Statuto regionale. Il mancato raggiungimento dei tre/quarti dei voti favorevoli ha impedito l'approvazione della misura, suscitando dibattiti e riflessioni sul futuro della rappresentanza politica nella regione.

