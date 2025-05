Legatoria Prampolini Listening Bar

Il 29 maggio 2025, alle 18:30, Legatoria Prampolini si trasforma in un "Listening Bar" grazie a Dario Aiello, per un evento che celebra l'arte dell'ascolto. In un'atmosfera intima e riflessiva, il vinile torna a essere protagonista, offrendo un'esperienza unica dove ogni lato racconta una storia. Scopri come la musica può unire e stimolare profonde riflessioni in un contesto davvero speciale.

 Dario Aiello presenta: Legatoria Prampolini "Listening Bar"- Legatoria Prampolini. 29 Maggio 2025 start ore 18:30. Un appuntamento dedicato al valore dell'ascolto, dove il vinile torna protagonista in un contesto intimo e riflessivo. Non sarĂ un DJ set, nĂ© un semplice mix di tracce: ogni lato...

