Lega Pro | Nuove Regole per Evitare Penalizzazioni in Serie C

La Lega Pro ha avviato una serie di nuove regole per prevenire penalizzazioni in Serie C, mirando a garantire una gestione finanziaria più sana dei club. Con l'obiettivo di evitare il ripetersi di stagioni problematiche, sono stati introdotti controlli più rigorosi sullo stato economico delle società, con la prima scadenza fissata per il 6 giugno. La speranza è di garantire maggiore stabilità e trasparenza nel campionato.

Mai più una stagione così. E’ quello che vuole evitare la Lega pro, che ha iniziato a introdurre una serie di paletti amministrativo-finanziari per controllare in maniera più capillare lo stato di salute economico dei club in Serie C (il primo step è la presentazione di alcuni documenti già il 6 giugno) ed evitare così penalizzazioni e abbandoni come accaduto nel corso di questo campionato. Situazioni che hanno condizionato pesantemente (falsato?) il girone C e inciso parecchio anche nel B, quello del Pontedera. Che da parte sua continua il suo cammino di club virtuoso grazie al quale nelle ultime 12 stagioni da quando è in Serie C non si è mai visto infliggere punti di penalizzazione... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lega Pro: Nuove Regole per Evitare Penalizzazioni in Serie C

