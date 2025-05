Leclerc sfiora la vittoria a Monaco | Norris trionfa Ferrari seconda

Leclerc sfiora la vittoria a Monaco, ma il trionfo va a Norris, mentre la Ferrari conquista un dignitoso secondo posto. Carletto, in presa diretta, aveva avvertito il pericolo sabato, quando l’inglese gli ha soffiato la pole al termine di un giro mozzafiato. A Montecarlo, dove i sorpassi sono una rarità , il sogno di Leclerc svanisce, lasciando spazio a un rimpianto che pesa come un macigno.

