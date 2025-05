Leclerc addio alla Ferrari | l’ammissione gela

Charles Leclerc ha ufficialmente detto addio alla Ferrari, chiarendo senza ambiguità i suoi sentimenti in merito alla situazione attuale della scuderia. Nonostante il talento dei suoi piloti, la stagione si sta rivelando complicata, con più insuccessi che successi. Le parole di Leclerc segnano un momento di frustrazione e riflessione, lasciando intravedere un futuro incerto per il team. I troppi errori continuano a pesare sul percorso della Ferrari.

Leclerc ha detto chiaro e tondo quello che pensa. Da qui in avanti, nessun fraintendimento con la stampa. La stagione della scuderia Ferrati continua ad essere composta da più bassi che alti, con due piloti di livello estremamente alto che non riescono proprio ad imporsi. A poco sono serviti i coraggiosi episodi della rimonta di Leclerc e Hamilton a Imola se poi le auto vengono palesemente surclassate da McLaren o dalla RB-21 ogni volta che si scende in pista la domenica per la gara ufficiale. Una situazione in cui forse, piloti meno fedeli – e con un ingaggio più basso – si sarebbero guardati un po’ attorno per cercare una squadra più competitiva... 🔗 Leggi su Sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Charles Leclerc smentisce le voci di un possibile addio alla Ferrari - "La speranza non la perdo, perché la stagione è ancora lunga. Lo scorso anno la McLaren ha rimontato in modo incredibile". Riporta msn.com

Charles Leclerc dice addio al Rosso Ferrari: la sua scelta spiazza i fan - In vista dell’appuntamento a Monaco l’eroe di casa ha deciso di abbandonare i tradizionali colori Ferrari per puntare su un look inedito. Come scrive allaguida.it

Ferrari, l'ammissione di Leclerc e Hamilton: la SF-25 ha dei limiti - GP Miami 2025, Qualifiche Sprint. Un venerdì dal retrogusto amaro per la Ferrari. Nella Sprint Qualifying, né Charles Leclerc né Lewis Hamilton sono riusciti a brillare, incappando in una ... Segnala msn.com

Perchè LECLERC è il PREDESTINATO??????????