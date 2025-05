Lecco è la migliore città d' Italia per i bambini ma non per i giovani

Lecco si distingue come la migliore città d'Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore. Presentata al Festival dell'Economia di Trento, analizza le condizioni di vita vecchi, giovani e, in particolare, dei più piccoli. Tuttavia, i giovani sperimentano una realtà diversa, con sfide significative che pongono interrogativi sul futuro della città per questa fascia di età.

Lecco conquista il primo posto nella classifica nazionale della qualità della vita per i bambini. Il riconoscimento arriva dalla quinta edizione dell'indagine del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza le condizioni di vita di bambini, giovani e anziani nelle... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco è la migliore città d'Italia per i bambini (ma non per i giovani)

Classifica Sole 24 Ore: Lecco è la città ideale dei bambini, grazie a sport e istruzione - Lecco si conferma come la provincia italiana ideale per i bambini, secondo l'indagine 2025 sulla 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore. 🔗continua a leggere