Lecco è la migliore città d' Italia per i bambini ma non per i giovani

Lecco si aggiudica il primo posto nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per i bambini, secondo una recente indagine presentata al Festival dell'Economia di Trento. Tuttavia, nonostante i riconoscimenti per le sue politiche a favore dei più piccoli, la città mostra lacune significative per quanto riguarda le opportunità e il benessere delle fasce più giovani, delineando un quadro complesso della vita sociale locale.

Lecco conquista il primo posto nella classifica nazionale della qualità della vita per i bambini. Il riconoscimento arriva dalla quinta edizione dell'indagine del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza le condizioni di vita di bambini, giovani e anziani nelle... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco è la migliore città d'Italia per i bambini (ma non per i giovani)

Se ne parla anche su altri siti

Lecco è la migliore città d'Italia per i bambini (ma non per i giovani); Qualità della vita, Bolzano al top per gli over 65, Gorizia per i giovani e Lecco per i bimbi; Quali sono le migliori città italiane in cui crescere dei bambini (e perché); Le città in cui si vive meglio (e peggio) in Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

QUALITA' DELLA VITA LECCO PRIMA IN LOMBARDIA