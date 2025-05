Lecce storico e stoico all’Olimpico strappa la salvezza all’ultima giornata; Lazio delusioni e fischi

Il Lecce scrive una pagina storica nella sua annale battendo la Lazio all'Olimpico e conquistando una salvezza tanto sofferta quanto incredibile. In una partita caratterizzata da coraggio e determinazione, i giallorossi, in inferiorità numerica, hanno strappato un’insperata vittoria per 1-0, estromettendo i biancocelesti dalle coppe. Questa storica impresa segna un trionfo per il Lecce, trasformando il dolore in gioia al termine di una stagione intensa.

Mai prima d'ora il club salentino era ...

