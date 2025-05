Lecce scatta il rinnovo di Giampaolo | ma potrebbe comunque essere addio Incontro con il club

Il Lecce celebra una storica salvezza consecutiva, ma il futuro di Giampaolo rimane incerto. Dopo la vittoria cruciale contro la Lazio, il club pugliese si prepara a un incontro decisivo con l'allenatore. Mentre il rinnovo del contratto è sulla tavola, le possibilità di un addio sono ancora vive. Cosa riserverà il futuro per Giampaolo e il Lecce?

