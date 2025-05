Le voci dentro Gaza | Piangiamo di fame non riconosciamo le strade La Nutella a 150 dollari

In un contesto di crisi sempre più drammatica, le testimonianze dalla Striscia di Gaza raccontano una realtà straziante e surreale, dove la carenza di cibo costringe la popolazione a vivere in condizioni disperate. Le voci di chi piange di fame si intrecciano con l’inefficienza degli aiuti internazionali, mentre l'accessibilità a beni fondamentali, come la Nutella a 150 dollari, evidenzia la gravità della situazione. I medici italiani avvertono: “Gli ai

