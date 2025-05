Le rubano l’auto durante la festa Scudetto | Geolier gliela ricompra

Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, l'entusiasmo dei tifosi è stato offuscato da episodi di furto e danneggiamento di auto. Tra le storie di mala sorte spicca quella di una donna alla quale è stata rubata l'auto, ma il rapper Geolier ha deciso di intervenire, riacquistando il veicolo per farle un gesto di solidarietà in un momento di festa collettiva.

La festa per il quarto scudetto del Napoli ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Ma in mezzo a tanta gioia, purtroppo, non sono mancati gli episodi spiacevoli. In città, infatti, si sono verificati anche furti e danneggiamenti di auto, poi usate nei cortei improvvisati per la stessa festa. Uno di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Le rubano l’auto durante la festa Scudetto: Geolier gliela ricompra

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti - Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma. 🔗continua a leggere

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura - In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza. 🔗continua a leggere

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico - Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza. 🔗continua a leggere

Le rubano l'auto durante la festa scudetto a Napoli e Geolier gliela ricompra: «Davvero un bel gesto» - Il Napoli venerdì 23 maggio 2025 ha conquistato il quarto scudetto della sua storia grazie alla vittoria al Maradona per 2-0 ... 🔗Scrive msn.com

Le rubano l'auto durante la festa Scudetto del Napoli, Geolier gliela ricompra: "Bel gesto d'amore per i propri concittadini" - Fonte: Ansa Decine di auto sono state rubate durante la festa scudetto del Napoli San Giovanni a Teduccio, Napoli Est. La notte prima della festa scudetto del Napoli, mentre in tanti… Leggi ... 🔗Segnala informazione.it

Le rubano l’auto per la festa Scudetto, Geolier pronta a ricomprarla - Geolier è venuto a sapere di una macchina rubata a San Giovanni a Teduccio, utilizzata nei caroselli della festa scudetto, e così il cantante ... 🔗Lo riporta internapoli.it