Le rubano l’auto durante la festa Scudetto del Napoli Geolier gliela ricompra | Bel gesto d’amore per i propri concittadini

Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, un episodio sfortunato ha interrotto l'euforia: una donna ha subito il furto della sua auto. Tuttavia, un gesto di solidarietà ha dimostrato l'amore verso i concittadini: il rapper Geolier ha deciso di ricomprare il veicolo per la donna, trasformando un momento di tristezza in un simbolo di comunità e supporto.

La festa per il quarto scudetto del Napoli, conquistato il 23 maggio con la vittoria per 2-0 sul Cagliari, ha acceso l’entusiasmo di un’intera città. Ma in mezzo a cori, fuochi d’artificio, bandiere e caroselli, non sono mancati gli episodi spiacevoli. A Napoli, tra i rioni e le periferie, si sono verificati furti e danneggiamenti di auto, usate poi nei cortei improvvisati. In uno di questi episodi è intervenuto Geolier, che ha deciso di fare qualcosa di concreto. Il cantante napoletano è venuto a sapere del furto di un’auto a San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona est, durante la notte dei festeggiamenti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le rubano l’auto durante la festa Scudetto del Napoli, Geolier gliela ricompra: “Bel gesto d’amore per i propri concittadini”

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti - Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma. continua a leggere

Le rubano l'auto durante la festa scudetto a Napoli e Geolier gliela ricompra: «Davvero un bel gesto» - Il Napoli venerdì 23 maggio 2025 ha conquistato il quarto scudetto della sua storia grazie alla vittoria al Maradona per 2-0 contro il Cagliari. Le reti di McTominay ... Scrive msn.com

Le rubano l’auto per la festa Scudetto, Geolier pronta a ricomprarla - Geolier è venuto a sapere di una macchina rubata a San Giovanni a Teduccio, utilizzata nei caroselli della festa scudetto, e così il cantante ... Segnala internapoli.it

Le rubano l'auto durante la festa Scudetto: "Fate schifo. Poi dite che al Nord vi odiano" - VIDEO - Sui social sta diventando virale il video di una ragazza che ha subito il furto dell'auto nel corso della festa Scudetto. La giovane, in particolare, su TikTok ha mostrato in che condizioni ha ... Da napolitoday.it